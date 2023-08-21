Глава администрации Муромцевского сельского поселения Судогодского района ответит за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.

Глава администрации Муромцевского сельского поселения Судогодского района ответит за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что 11 мая 2023 года к руководителю обратилась жительница с жалобой на людей, которые проводили обрезку деревьев и повредили воздушную линию электропередач. В результате короткого замыкания у дамы сгорели холодильник и котёл. Сумма ущерба составила 65 тыс. рублей.В тот же день при схожих обстоятельствах убытки в 77 тыс. рублей понесла ещё одна жительница.«В нарушение требований действующего законодательства, администрацией поселения обращения заявительниц своевременно не рассмотрены, ответ в предусмотренный законом тридцатидневный срок не дан», - говорится в сообщении ведомства.Сегодня в отношении руководителя возбуждены административные дела. Также внесено прокурорское представление с требованием впредь не допускать подобных нарушений.