Об этом сообщается в телеграм-канале главы Владимира Дмитрия Наумова. Он принял участие в годовом собрании членов Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца. Встречу

Об этом сообщается в телеграм-канале главы Владимира Дмитрия Наумова. Он принял участие в годовом собрании членов Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца. Встречу организовали в Суздале, которые на следующий год отметит 1000-летие. Участники договорились вести единый календарь событий, чтобы туристам было комфортнее планировать путешествия в рамках популярного маршрута, а не приходилось выбирать между