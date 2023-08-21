Госохотинспекция Владимирской области назвала три района, где запрещена охота на водоплавающую...

Госохотинспекция Владимирской области назвала три района, где запрещена охота на водоплавающую дичь.19 августа 2023 года во Владимирской области открылся охотничий сезон на водоплавающую дичь.Госохотинспекция Владимирской области напоминает, что в связи со сформироваршимися очагами африканской чумы свиней (АЧС) установлены запреты любительской и спортивной охоты на территориях:Вязниковского района (Мстерское охотхозяйство)Гусь-Хрустального района (Давыдовское, Аксеновское, Курловское Колпьевское, "Красная заря", охотучастки Золотковский и Гусевской №3)Ковровского районаФото pxfuel.com