Губернатор Александр Авдеев проверил ход строительства Рпенского проезда во Владимире Во Владимире...

Губернатор Александр Авдеев проверил ход строительства Рпенского проезда во ВладимиреВо Владимире близится к завершению строительство Рпенского проезда. Финальный этап работ - на контроле губернатора Александра Авдеева. Какие технологии использовали специалисты? И каким будет "эффект" долгожданной дороги для областной столицы? Все подробности-в репортаже Марии Платанюк.На часах-8 утра. Губернатор Александр Авдеев лично оценивает финальный этап работ на Рпенском поезде. Больше четырёх ккилометров - пешком. Туда- обратно. И в центре внимания- каждая деталь. В том числе на мосту через Рпень. На всём протяжении магистрали именно Рпенский мост стал самым сложным объектом.- Сколько таких узлов здесь?. Два. В начале и в конце.Рпенский проезд - часть национального проекта "Безопасные качественные дороги". Строительство трассы, необходимой областной столице как воздух, началось в конце 2020-ого. Общая стоимость проекта - 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Глава региона Александр Авдеев подчёркивает: Рпенский- этап большой дорожной революции, которая проходит во Владимирской области. Средства направляют рекордные.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Дорожная одежда на половине проезда уже сделана. В ближайшее время будет асфальтирование второй части, в сентябре будет асфальтирование тротуара, и в конце третьего квартала, максимум начале четвёртого, объект будет сдан. Если взять суммы фонда дорожного Владимирской области то в прошлом году это 9 и 4 миллиарда рублей. А в этом году уже более 10 миллиардов рублей.Готовность Рпенского проезда- почти 85 процентов. Самой автодороги- 80, переправы через Рпень- 90. Только пробуренных свай- три тысячи. Вдоль реки возведены подпорные стены. На Рпенском ежедневно трудятся свыше сотни специалистов и 50 единиц техники. Подрядчик- ГУП ДСУ-3. Самое трудное- сети, подземные работы- позади, отмечает гендиректор ДСУ-3 Алексей Немков.Алексей Немков, генеральный директор ГУП "ДСУ-3":- Мы выходим на финальный этап обычной линейной работы. У нас большая уверенность в том, что к 15 ноября-это директивный срок, мы должны сдать объект. Мы получаем благодарность от водителей, которые останавливаются и благодарят. За то, что мы имеем ещё вчерне. Мы справились с этой задачей, которая была поставлена губернатором.Рпенский- это и ещё и новые технологии. Серебристое глянцевое покрытие на Рпенском мосту- а общая длина переправы 183 метра,- напыляемая гидроизоляция. Состав методично наносят специалисты. Пропитка необходима перед укладкой асфальта.Дмитрий Звонник, главный инженер компании "Строй-Монолит":- Это нового класса гидроизоляция. Срок службы 25 лет даёт производитель. Покрытие обеспечивает полное отсутствие протечек. Покрытие состоит из грунтовки, 3 слоя мастики и посыпка кварцевым песком для адгезии с асфальтобетоном.Финальный этап-тротуары, велодорожки, освещение, благоустройство. Появится архитектурное чугунное ограждение. И променад протяженностью в 700 метров.Препятствий для завершения главной дорожной стройки Владимира нет. По единственному дому, который остался в створе дороги- уже есть решение суда о сносе. Дело- за исполнением. После решения вопроса-строго в правовом поле, 200 метров проезда уже осенью дорожники обещают уложить максимально быстро.Мария Платанюк, Андрей Синягин, Александр Голубев "Вести-Владимир".