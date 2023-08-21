Из Владимирской области дети могут отправиться на отдых за полцены.
Стало известно, получить...
Из Владимирской области дети могут отправиться на отдых за полцены.
Стало известно, получить скидку 50% на путешествия могут дети от 10 до 17 лет по 31 августа включительно.
Скидка предоставляется:
— В плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования
— В вагоны 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования
Возраст ребенка определяется в день начала поездки, уточнили в РЖД.
Фото: https://www.pxfuel.com