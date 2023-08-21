Из Владимирской области дети могут отправиться на отдых за полцены. Стало известно, получить...

Из Владимирской области дети могут отправиться на отдых за полцены.Стало известно, получить скидку 50% на путешествия могут дети от 10 до 17 лет по 31 августа включительно.Скидка предоставляется:— В плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования— В вагоны 2 и 3 класса электропоездов дальнего следованияВозраст ребенка определяется в день начала поездки, уточнили в РЖД.Фото: https://www.pxfuel.com