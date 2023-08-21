Число людей, отравившихся во Владимире шаурмой, растёт. В понедельник, 21 августа, региональное управление Роспотребнадзора сообщило о 107 фактах.

Более 100 человек заболели, поев шаурмы, купленной во Владимире. Vlad.aif.ru обобщил информацию о ситуации к вечеру 21 августа.Сколько заболело?Напомним, по предварительным данным, некачественную шаурму люди покупали в пяти разных точках с 15 по 17 августа. 20 августа было известно о 75 пострадавших. В понедельник, 21 августа, региональное управление Роспотребнадзора сообщило о 107 фактах. Среди пострадавших 23 ребёнка, самому маленькому – 6 лет.В каком состоянии пострадавшие?Около 50% граждан, обратившихся в медикам за помощью, пришлось госпитализировать. К счастью, тяжёлых больных не оказалось, все пациенты выздоравливают. В ряде случаев был выявлен сальмонеллёз.По информации прокуратуры Владимирской области, в число неблагонадёжных предприятий общественного питания сегодня включено 5 торговых точек, в которых продавалась шаурма. Они находятся на ул. Чайковского, 27а, ул. Тракторная, 48а, ул. Верхняя Дуброва, 36а, проспект Строителей, 20, Октябрьский проспект, 47.Предприятия опечатали. Специалисты полагают, что ЧП случилось из-за некачественного куриного мяса, которое поставлялось без документов и готовилось в антисанитарных условиях. В пробах нашли сальмонеллу.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл , участники которого обсудили ситуацию с массовым отравлением.«Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел. Таковы, к сожалению, неприятные последствия «надзорных каникул» в стране, когда ответственные органы, по сути, не могут профилактировать традиционные летние проблемы», - написал руководитель региона в своём телеграм-канале.Кроме того, была достигнута договорённость с главным санитарным врачом области Татьяной Даниловой о незамедлительном предоставлении сведений о поставщиках некачественного мяса.Что дальше?СУ СКР по региону уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Также проверки проводят областная прокуратура и Россельхознадзор.Роспотребнадзор пострадавшим гражданам защиту и советует обратиться к ним с соответствующим заявлением, приложив все имеющие отношение к делу документы. Консультацию можно получить по телефонам: 8 800 200 05 45, 8 (4922) 45 10 70.