Каким выдался очередной тур для владимирских и муромских футболистов?
И новости большого футбола....
Каким выдался очередной тур для владимирских и муромских футболистов?
И новости большого футбола. В минувшем туре и владимирское Торпедо, и Муром уступили своим соперникам.
Черно-белые дома были разгромлены лидером турнирной таблицы санкт-петербургским Зенитом 2.
Торпедовцы держали сухой счет до 62 минуты, но пропустив, приуныли и вскоре гости отличились еще дважды. 0-3 Победа Зенита.
- Пустота. Не знаю вообще. Спрашиваю у них спокойно-что случилось? Молчат. Нет какой-то энергетики, нет заряженности на результат. Мы, как тренеры мотивируем, показываем, тренируем. Что-то случилось с командой.
Александр Горбачёв, главный тренер ФК"Торпедо"(Владимир):
- Футболисты с берегов Оки с минимальным счетом уступили в гостях брянскому Динамо. Единственный гол хозяева забили на 77-ой минуте. По итогам тура, Муром в золотой группе опустился на седьмое место. Торпедо в Лиге Б на тринадцатом. В следующем туре, 27-ого августа черно-белые сыграют в гостях с Великими Луками, Муром дома примет костромской Спартак.