Каким выдался очередной тур для владимирских и муромских футболистов? И новости большого футбола....

Каким выдался очередной тур для владимирских и муромских футболистов?И новости большого футбола. В минувшем туре и владимирское Торпедо, и Муром уступили своим соперникам.Черно-белые дома были разгромлены лидером турнирной таблицы санкт-петербургским Зенитом 2.Торпедовцы держали сухой счет до 62 минуты, но пропустив, приуныли и вскоре гости отличились еще дважды. 0-3 Победа Зенита.- Пустота. Не знаю вообще. Спрашиваю у них спокойно-что случилось? Молчат. Нет какой-то энергетики, нет заряженности на результат. Мы, как тренеры мотивируем, показываем, тренируем. Что-то случилось с командой.Александр Горбачёв, главный тренер ФК"Торпедо"(Владимир):- Футболисты с берегов Оки с минимальным счетом уступили в гостях брянскому Динамо. Единственный гол хозяева забили на 77-ой минуте. По итогам тура, Муром в золотой группе опустился на седьмое место. Торпедо в Лиге Б на тринадцатом. В следующем туре, 27-ого августа черно-белые сыграют в гостях с Великими Луками, Муром дома примет костромской Спартак.