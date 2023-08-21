Кандидат экономических наук Леонид Хазанов рассказал, где и в чем лучше всего сохранять деньги.

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов рассказал, где и в чем лучше всего сохранять деньги.По словам специалиста, все больше россиян предпочитают хранить наличные деньги дома. Это касается не только рублей, но и валюты. Преимущество подобного способа в том, что не нужно бояться банкротства банка, не нужно идти к банкомату, чтобы снять нужную сумму.Правда, Леонид Хазанов подчеркнул, что подобный способ сохранить деньги не застрахован от рисков. Например, в доме может случиться пожар, квартиру затопит или кто-то решит ее ограбить. Конечно, по словам эксперта, не стоит беспокоиться, если у вас небольшая сумма, но вот с крупными лучше все же перестраховаться и довериться-таки банку.отмечает, что надежнее всего хранить деньги в государственных. По словам Леонида Хазанова, разумнее всего разделить сбережения: что-то положить в банк, а что-то хранить наличными дома.