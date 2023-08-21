Это не только жители областного центра. Их состояние характеризуется как средней степени тяжести. Напомним, в конце прошлой недели во Владимирской области десятки людей почувствовали

Это не только жители областного центра. Их состояние характеризуется как средней степени тяжести. Напомним, в конце прошлой недели во Владимирской области десятки людей почувствовали признаки отравления после перекуса в разных шаурмичных Владимира. По данным регионального Минздрава, к 8 утра 21 августа в медицинских организациях региона находятся 51 взрослый и 16 детей. Как показали предварительные результаты