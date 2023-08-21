My.Games ищет покупателя на сервис монетизации контента Boosty, выяснил Коммерсантъ на медиарынке. На рынке называют среди потенциальных покупателей сервиса VK, который продал My.Games осенью 2022 года основателю фонда Leta Capital Александру Чачаве. Опрошенные газетой эксперты оценили стоимость сделки в $5–10 млн.

My.Games ведет переговоры с потенциальными покупателями сервиса Boosty, который после блокировки Patreon в России стал одной из самых популярных площадок монетизации контента, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники на медиарынке. Одним из претендентов на Boosty эксперты назвали холдинг VK. Аналитики оценили актив в $5–10 млн, его могут продать до конца года. В VK и My.Games отказались от комментариев.Собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что My.Games планирует провести реструктуризацию сервиса. Платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года, уже есть несколько потенциальных покупателей, уточнил он. Собеседник на медиарынке сказал, что покупателем Boosty может стать VK. Он добавил, что такая покупка позволила бы VK интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента.Сервис Boosty был создан в 2019 году по аналогии с краудфандинговой платформой Patreon. Ее в 2022 году заблокировал Роскомнадзор. Сервис планировал зарабатывать на комиссии в 7% (включает комиссию платежных систем), говорил директор департамента adVentures Mail.ru Group Роман Новиков в мае 2019 года. Ежемесячная аудитория Boosty, по данным SimilarWeb, около 20 млн пользователей.Аналитики, опрошенные газетой, оценили стоимость возможной сделки в $5–10 млн. Старший инвестконсультант Финама Тимур Нигматуллин полагает, что сделка может включать в себя не только продажу актива, но и реструктуризацию ранее приобретенных активов в рамках формируемых фондов. Аналитик Финама Леонид Делицын допустил, что Boosty может приобрести другой венчурный фонд с портфелем проектов в игровой индустрии.Boosty относится не к краудфандингу, а к донатным сервисам, объяснил ведущий эксперт агентства InterMedia Павел Соломатин. Он добавил, что такие сервисы организуют массовую оплату авторам контента и подписку на них и превзошли традиционный краудфандинг. Краудфандинговые проекты в сфере культуры, по словам эксперта, собрали в 2022 году 280,9 млн рублей, а донатные сервисы — 1,2 млрд рублей. Boosty занимает намного больше половины этого рынка, остальное делят VK Donut, ЛитМаркет и другие площадки. После сделки серьезно изменятся правила для авторов, предположил Соломатин.По итогам прошлого года Boosty отчитался о десятикратном росте регистраций авторов. Средняя сумма доната на платформе составила почти 2000 рублей, приобретения доступа к контенту через сообщения — 1200 рублей; средняя сумма ежемесячного платежа — 129 рублей. Изначально сервис входил в игровое подразделение My.Games.В сентябре 2022 года VK продала My.Games управляющему партнеру частной инвестиционной компании LETA Capital Александру Чачаве за $642 млн. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) тогда оценивала эту сделку как крупнейшую на российском игровом рынке в истории. My.Games приносило холдингу почти треть выручки.VK сделал ставку на развитие нового подразделения VK Play. Оно включает в себя собственный магазин видеоигр и платформу для облачного гейминга и организации игровых стримов. На конец первого квартала 2023 года в VK Play было зарегистрировано более 16,5 млн аккаунтов, а ежемесячная уникальная аудитория проекта превысила 13 млн пользователей, следует из финансовой отчетности.