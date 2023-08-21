Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца прибывает во Владимир По благословению...

Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца прибывает во ВладимирПо благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона 21 августа 2023 года состоится встреча честных мощей святого великомученика Георгия Победоносца, в рамках Всероссийского молебна о Победе.Мощи святого Георгия Победоносца в течение двух дней будут находиться в Христо-Рождественском храме Богородице-Рождественского мужского монастыря.Как сообщили во Владимирской епархии, прибытие Святых Мощей в монастырь ко входу в Христо-Рождественский храм состоится в 9 часов утра. Духовенство принимает мощи и заносит в храм.Церемонию внесения будет сопровождать праздничный звон колоколов. После этого у Святых Мощей начнутся молебные песнопения. Первое состоится в 12.00, затем в 14.00 и в 16.00.22 августа 2023 года пения пройдут в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и в 18.30.После этого мощи святого Георгия Победоносца покинут Владимирскую область.Фото eparh33.ru