Участникам предложат выбрать мероприятие на День города.

Участникам предложат выбрать мероприятие на День города.В Москве 25 августа пройдет публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Принять участие можно с 08:00 до 20:00, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.Участники тестового голосования ответят на вопрос: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?". Предложено несколько вариантов: "Бесплатная городская парковка"; "Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца"; "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города" и "Бесплатное посещение городских музеев".Руководитель управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко объяснил, что публичное тестирование необходимо для проверки совместной работы элементов системы ДЭГ, членов комиссии, технических служб. В этом году на участках установят терминалы электронного голосования."Можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование", – цитирует Костырко .Выборы мэра Москвы пройдут 8-10 сентября. Среди участников пройдут розыгрыши в рамках программы "Миллион призов".