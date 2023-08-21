Мужчина провалился в заброшенный колодец в одной из деревень Владимирской области. Накануне...

Мужчина провалился в заброшенный колодец в одной из деревень Владимирской области.Накануне спасателям поступил сигнал о том, что в деревне Истомино Камешковского района в заброшенный колодец провалился 48-летний мужчина, сообщила пресс-служба аварийно-спасательного формирования РОССОЮЗСПАСа по Владимирской области.Его удалось вытащить еще до приезда спасателей, пострадавший был госпитализирован.Фото: пресс-служба аварийно-спасательного формирования РОССОЮЗСПАСа по Владимирской области.