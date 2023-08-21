По данным регионального Роспотребнадзора в медучреждения обратились 69 человек, среди них 12 детей. На предыдущей неделе фиксировали 109 укушенных. Случаев заболевания клещевым вирусным

По данным регионального Роспотребнадзора в медучреждения обратились 69 человек, среди них 12 детей. На предыдущей неделе фиксировали 109 укушенных. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. 6 паразитов, которых сняли с людей, оказались переносчиками иксодового клещевого боррелиоза. Это показали лабораторные исследования. Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к