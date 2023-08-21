Такие цифры приводит Правительство региона. Девочек родилось больше – 81, а мальчиков – 77. Медики смогли помочь при нескольких случаях преждевременных родов. Раньше срока родились 4

Такие цифры приводит Правительство региона. Девочек родилось больше – 81, а мальчиков – 77. Медики смогли помочь при нескольких случаях преждевременных родов. Раньше срока родились 4 малыша.Из всех родившихся в регионе 50 малышей появились в Областном перинатальном центре во Владимире. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!