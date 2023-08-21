Два мужика встретились в баре и разговорились. Через некоторое время один из них сказал:
- Ты думаешь, только у тебя семейные проблемы? Послушай про мою ситуацию. Несколько лет назад я встретил молодую вдову со взрослой дочерью, и мы поженились. Недавно мой отец женился на моей
падчерице. Это сделало мою падчерицу моей мачехой, мой отец стал моим пасынком. Кроме того, моя жена стала тещей собственного
свекра. Идем дальше, у моей жены (моей мачехи) родился сын. Этот мальчик - мой единокровный брат, потому что он сын моего отца, но он также сын дочери моей жены, что делает его внуком моей жены.
Это делает меня дедушкой моего единокровного брата. Это было бы еще терпимо, пока у нас с женой не родился сын. Теперь сестра моего сына, моя теща, стала еще и бабушко
еще анекдот!