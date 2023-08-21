На трассе Владимир-Суздаль самосвал протаранил фуру, груженную продуктами. Видео крупного ДТП появилось в соцсетях. Как сообщается в одном из владимирских пабликов, где были опубликованы

На трассе Владимир-Суздаль самосвал протаранил фуру, груженную продуктами. Видео крупного ДТП появилось в соцсетях. Как сообщается в одном из владимирских пабликов, где были опубликованы кадры очевидцев, авария случилась на трассе «Владимир – Суздаль» за гипермаркетом «Глобус». Судя по записи, на месте работала вспомогательная тяжёлая техника и сотрудники ДПС.На данный момент выясняются все обстоятельства и причины