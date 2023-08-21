Со ссылкой на муниципального перевозчика в транспортном сообществе в соцсетях “PRO-транспорт” появилась информация о завершении подготовки новых машин и готовности выпустить их в

Со ссылкой на муниципального перевозчика в транспортном сообществе в соцсетях “PRO-транспорт” появилась информация о завершении подготовки новых машин и готовности выпустить их в рейсы. Новые троллейбусы выезжают на линию во вторник. Они будут возить пассажиров на маршрутах 1,5,7 и 8. А вот по поводу новых автобусов для Владимира, вероятно, сохраняется интрига. До конца лета в