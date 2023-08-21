Народные приметы: 22 августа. Что нужно обязательно испечь в Матвеев день, чтобы в доме царили...

Народные приметы: 22 августа. Что нужно обязательно испечь в Матвеев день, чтобы в доме царили радость и успехВ народе 22 августа прозвали Днем Матвея. Православная церковь чтит память апостола Матфия, который стал 12-м апостолом после предательства Иуды Искариота.Обычно в этот день за окном ненастная погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи – длиннее. Воздух постепенно остывает. Считалось, что с этой даты заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матвея в народе ненастным.Что можно делать в день Матвея?Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех.Традиционно 22 августа начинали сушить на зиму зелень: укроп, петрушку, зеленый лук и прочие травы.Проведите время в семейном кругу.Что нельзя в день Матвея?22 августа нельзя готовить на молоке и вообще что-либо делать с ним: готовить сметану, творог, масло, а также молочные каши, коктейли, пудинги (кроме оладьев и блинов).Нежелательно надевать чёрную одежду, тёмные вещи — можно притянуть беды и несчастья.Нельзя спешить и суетиться, браться то за одно, то за другое дело — ничего из задуманного сегодня в этом случае не получится.Народные приметы на 22 августа 2023 годаНет росы — к ненастной погоде.Обильная роса — день окажется жарким.Рыба совсем не клюёт — к ненастью.Южный ветер — зима будет снежная.Уж выполз на дорогу и греется в лучах солнца — перед дождём.Северный ветер — к хорошей и сухой погоде.Фото pxfuel.com