Народные приметы: 22 августа. Что нужно обязательно испечь в Матвеев день, чтобы в доме царили...
Народные приметы: 22 августа. Что нужно обязательно испечь в Матвеев день, чтобы в доме царили радость и успех
В народе 22 августа прозвали Днем Матвея. Православная церковь чтит память апостола Матфия, который стал 12-м апостолом после предательства Иуды Искариота.
Обычно в этот день за окном ненастная погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи – длиннее. Воздух постепенно остывает. Считалось, что с этой даты заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матвея в народе ненастным.
Что можно делать в день Матвея?
Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех.
Традиционно 22 августа начинали сушить на зиму зелень: укроп, петрушку, зеленый лук и прочие травы.
Проведите время в семейном кругу.
Что нельзя в день Матвея?
22 августа нельзя готовить на молоке и вообще что-либо делать с ним: готовить сметану, творог, масло, а также молочные каши, коктейли, пудинги (кроме оладьев и блинов).
Нежелательно надевать чёрную одежду, тёмные вещи — можно притянуть беды и несчастья.
Нельзя спешить и суетиться, браться то за одно, то за другое дело — ничего из задуманного сегодня в этом случае не получится.
Народные приметы на 22 августа 2023 года
Нет росы — к ненастной погоде.
Обильная роса — день окажется жарким.
Рыба совсем не клюёт — к ненастью.
Южный ветер — зима будет снежная.
Уж выполз на дорогу и греется в лучах солнца — перед дождём.
Северный ветер — к хорошей и сухой погоде.
Фото pxfuel.com