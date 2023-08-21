Как сообщает региональный Следком, мужчину подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества. По версии следствия, он поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира не

Как сообщает региональный Следком, мужчину подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества. По версии следствия, он поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию. Её переработка осуществлялась с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Подозреваемого допросили, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех