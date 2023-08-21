По делу о массовом отравлении во Владимирской области задержан житель Москвы. Следователем СК во...

По делу о массовом отравлении во Владимирской области задержан житель Москвы.Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области.По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общественного питания на территории г. Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, уточнили в Следкоме.Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Напомним, что с 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Всего было госпитализировано 67 человек. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз.Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.