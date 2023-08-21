Коты умеют наводить страх на тех, кто в разы крупнее их.

Коты умеют наводить страх на тех, кто в разы крупнее их.Удивительная история произошла в американском городке Торнтон (штат Нью-Гэмпши). В центре истории отважный мейн-кун по кличке Бруно. Кот, увидев медведя в своем дворе, решил прогнать незваного гостя. Мелкий хищник побежал в сторону косолапого, а тот от страха быть исцарапанным пустился наутек.Гонящийся за медведем кот попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, мейн-кун, выгнав большого зверя, продолжил за ним бежать, видимо, для того, чтобы тот напрочь забыл обратную дорогу.Стоит отметить, что и сам кот не из мелких. Мейн-куны отличаются внушительными размерами. Вес Бруно, кстати, составляет примерно восемь килограммов, что может говорить о его молодом возрасте. Коты этой породы обычно растут до трех лет. К этому возрасту они весят примерно 10-12 килограммов.