Не устояла перед соблазном. Как сообщает Прокуратура области, жительница Собинского района подозревается в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Женщина

Не устояла перед соблазном. Как сообщает Прокуратура области, жительница Собинского района подозревается в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Женщина работала продавцом-кассиром в сетевом магазине. В начале мая одна из покупательниц передала ей банковскую карту, которую кто-то потерял, и попросила постараться вернуть владельцу. Однако вместо этого в течение трёх недель по чужой