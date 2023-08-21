Правоохранители проверили обеспечение надлежащих условий обучения в Ковровском медицинском колледже и выявили массу нарушений.

Правоохранители проверили обеспечение надлежащих условий обучения в Ковровском медицинском колледже и выявили массу нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Так, директор заключал трудовые договоры, не спрашивая документы об отсутствии судимости и уголовного преследования. Кроме того, у работников отсутствовали данные о прохождении профилактического осмотра.Стены, пол, лестничные пролёты и тротуар перед входом в колледж имели повреждения. В подвале находились горючие материалы, а дверь эвакуационного выхода была заперта на ключ.В адрес руководителя организации было внесено представление, виновные лица привлечены к ответственности. Сегодня часть выявленных нарушений устранена.