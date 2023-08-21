Бригада строителей из Камешковского района продолжает восстанавливать разрушенную музыкальную школу им. Переяславских в подшефном Докучаевске.

Бригада строителей из Камешковского района продолжает восстанавливать разрушенную музыкальную школу им. Переяславских в подшефном Докучаевске. Об этом сегодня, 21 августа, сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Глава администрации Докучаевска Александр Качанов рассказал, что наши земляки выровняли стены и пол здания. В настоящий момент специалисты начали класть кафель, а также приступили к ремонту крыши образовательного учреждения.