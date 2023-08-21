«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером третьего книжного фестиваля «Китоврас», который прошел с 18 по 20 августа в сквере им. А.С. Пушкина во Владимире. Провайдер предоставил

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером третьего книжного фестиваля «Китоврас», который прошел с 18 по 20 августа в сквере им. А.С. Пушкина во Владимире. Провайдер предоставил защищенный выделенный канал связи с пропускной способностью до 100 Мбит/c, обеспечив тем самым высокую скорость и надежность передачи данных. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «Наша компания традиционно