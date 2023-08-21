С бытовыми проблемами владимирским пенсионерам поможет разобраться Социальный мастер. Отклеились...

С бытовыми проблемами владимирским пенсионерам поможет разобраться "Социальный мастер".Отклеились обои, сломалось кресло или вышла из строя розетка?Новую службу внедряют во Владимирском комплексном центре. Её запустили при взаимодействии с благотворительным фондом "Старость в радость".Если пожилые люди в силу возраста или ограничений по здоровью не могут решить какой-то бытовой вопрос - на помощь придет специалист - совершенно бесплатно. Воспользоваться услугой могут пенсионеры, которые состоят на социальном обслуживании во Владимирском комплексном центре.