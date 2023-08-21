Сергей Орлов, директор владимирского филиала компании Теле2 рассказал из каких регионов к нам едут...

Сергей Орлов, директор владимирского филиала компании Теле2 рассказал из каких регионов к нам едут туристы и что их интересует.Внутренний туризм – новый тренд. По данным аналитиков big data Tele2, россияне стали активно путешествовать по регионам ЦФО, а девять областей, «кольцом» окружающих столицу, стали просто-таки золотыми направлениями.К примеру, во Владимир едет втрое больше гостей, чем на живописную Камчатку.Мы пригласили на эфир эксперта из Tele2 – директора владимирского филиала компании Сергея Орлова, чтобы узнать, из каких регионов к нам едут туристы и что их интересует.