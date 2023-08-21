Синоптики прогнозируют во Владимирской области температуру воздуха ниже климатической...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области температуру воздуха ниже климатической нормы.Предстоящая ночь будет самой холодной с начала августа, предупреждают специалисты.А во вторник воздух прогреется всего лишь до 17-19 градусов. После полудня начнется дождь, который сделает атмосферу еще холоднее.Таким образом, средняя суточная температура окажется ниже нормы, причем, впервые в нынешнем августе. И такая погода сохранится до конца недели.Ветер слабый, максимум 1,7 метра в секунду.Атмосферное давление снизится с 748 мм ртутного столба до 744.Народный прогноз погодыВ старину говорили с 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.Фото: https://www.pxfuel.com