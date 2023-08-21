Смотрите Вести в 14.30: финальный этап работ на Рпенском проезде находится на контроле...

Смотрите "Вести" в 14.30: финальный этап работ на Рпенском проезде находится на контроле губернатора Александра Авдеева.85%- Что ждет зоны, прилегающие к Рпенскому проезду? Финальный этап работ - на контроле губернатора Александра Авдеева.В третий раз "Китоврас"- Более сотни литературных событий, встреч и презентаций. Во Владимире завершился третий книжный фестиваль "Китоврас".Всухую- И "Зенит-2" увез из Владимира три очка. Каким выдался очередной тур для владимирских и муромских футболистов?