Смотрите Вести в 21.05 с Кристиной Ивановой. Не пропустите вечерний выпуск Вести с Кристиной...

Смотрите "Вести" в 21.05 с Кристиной Ивановой.Не пропустите вечерний выпуск "Вести" с Кристиной Ивановой. Все только самое интересное и актуальное.