Смотрите Вести в 9.00: в Белом доме чествовали лучших сельских старост региона. ЧП в...

Смотрите "Вести" в 9.00: в Белом доме чествовали лучших сельских старост региона.ЧП в Черкутино- Что всё-таки бабахнуло на заправочной станции в Собинском районе? Подробности пожара в Черкутино.Самый главный человек на селе- Обустраивается село-маленькая столица своя, маленький домМатч для СВОих- И во Владимире прошел мастер-класс по футболу для детей участников СВО.На какую еще помощь могут рассчитывать ребята?