Смотрите Вести в 9.00: в Белом доме чествовали лучших сельских старост региона.
ЧП в...
Смотрите "Вести" в 9.00: в Белом доме чествовали лучших сельских старост региона.
ЧП в Черкутино
- Что всё-таки бабахнуло на заправочной станции в Собинском районе? Подробности пожара в Черкутино.
Самый главный человек на селе
- Обустраивается село-маленькая столица своя, маленький дом
Матч для СВОих
- И во Владимире прошел мастер-класс по футболу для детей участников СВО.
На какую еще помощь могут рассчитывать ребята?