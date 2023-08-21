Школа в Кунцеве на 825 мест готова на 65%.

Школа в Кунцеве на 825 мест готова на 65%.В Западном административном округе Москвы строится и планируется несколько социальных объектов. Об этом в своем написал мэр столицы Сергей Собянин.В районе Кунцево появится школа на 825 мест. Строительная готовность объекта – 65%, уточнил градоначальник.По словам мэра, в школе будут лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон, гимнастический и два спортивных зала, помещения для музыкального и художественного образования. Также в Кунцеве построят детский сад с бассейном.На территории городской клинической больницы №31 в районе Проспект Вернадского откроется травматолого-ортопедический корпус. Специалисты ведут фасадные и внутренние отделочные работы, монтируют инженерные сети.В Солнцеве появится школа на 1,2 тысячи учеников и детский сад на 350 малышей. В районе Филевский парк за счет бюджета Москвы построят детсад на 300 воспитанников.За последние полгода в пяти округах Москвы 17 социальных объектов, сообщил ранее Собянин. До конца текущего года в 17-м квартале Некрасовки возведут школу, еще одно среднее образовательное учреждение появится в 2024 году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное.