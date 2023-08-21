Сотрудники Россоюзспаса освободили пострадавшего в ДТП мужчину из смятого автомобиля во...

Сотрудники Россоюзспаса освободили пострадавшего в ДТП мужчину из смятого автомобиля во Владимирской области.Это случилось в субботу,18 августа, на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе поворота на село Давыдово в Камешковском районе, сообщила пресс-служба аварийно-спасательного формирования РОССОЮЗСПАСа по Владимирской области.На место аварии вызвали спасателей аварийно-спасательного формирования РОССОЮЗСПАСа, расположенного в Новой Быковке. Они использовали гидравлический аварийно-спасательный и ручной инструмент и сумели вызволить пострадавшего из искореженного автомобиля.Фото: пресс-служба аварийно-спасательного формирования РОССОЮЗСПАСа по Владимирской области.