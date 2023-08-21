Стало известно, где во Владимирской области установили 22 камеры наблюдения за обстановкой на...

Стало известно, где во Владимирской области установили 22 камеры наблюдения за обстановкой на дорогах.Минтранс региона 33 сообщил, что с 21 по 27 августа передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог.- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д М-7 «Волга» 99 км;- а/д М-7 «Волга» 105 км;- а/д М-7 «Волга» 128 км;- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км;- Северный обход г. Камешково 1 км;- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 34 км;- а/д Муром-М-7 «Волга» 14 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 68 км;- а/д Владимир-Улыбышево-Коняево 8 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;- а/д М-7 «Волга» 137 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 290 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км.Фото: пресс-служба министерства транспорта 33.