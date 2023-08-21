Теща нанесла ножевые ранения нелюбимому зятю во Владимирской области. Следственными органами...

Теща нанесла ножевые ранения нелюбимому зятю во Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Александровского района.По предварительным данным, у женщины в гостях находились ее дочь и зять, с которым у хозяйки дома сложились неприязненные отношения. Между ними в очередной раз возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему удары ножом, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Мужчина остался жив потому, что оказал грамотное сопротивление и своевременно получил помощь врачей.Изъято предполагаемое орудие преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, отметили в Следкоме.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.