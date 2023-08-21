Фильм Барби показал ошеломительно успешный старт в прокате. Так, в частности картина обогнала седьмую часть франшизы Миссия невыполнима, что вызвало гнев у актера Тома Круза. Источник ..

Фильм "Барби" показал ошеломительно успешный старт в прокате. Так, в частности картина обогнала седьмую часть франшизы "Миссия невыполнима", что вызвало гнев у актера Тома Круза.Источник утверждает, что "Новая «Миссия" Тома далась тяжким трудом и преодолела столько препятствий, чтобы добраться до кинозалов. "В команде витает это чувство — они прошли через ад, только чтоб увидеть, как явилась "Барби" и затмила проект", — цитирует его "Общественная служба новостей".В окружении Круза подчеркнули, актер понимает, что "Барби" сорвала куш заслуженно. Так или иначе команда, работавшая над боевиком, раздосадована, что их картина не вызвала подобного масштаба отклик у зрителя.