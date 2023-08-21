Трактор Ростсельмаш 2375 на полях Владимирской области. Надежно. Мощно. Востребовано. Erid:...

Трактор Ростсельмаш 2375 на полях Владимирской области. Надежно. Мощно. Востребовано.Erid: 4CQwVszH9pUkKJGdPugПросматривая в сети интернет информацию о трудящихся на полях страны тракторах мощностью от 350 лошадиных сил, часто видишь положительные отзывы механизаторов и руководителей хозяйств о тракторе Ростсельмаш 2375. Мы решили сами разузнать у местных аграриев, что они скажут про эту популярную модель машины. Для этого обратились в СПК (колхоз) Кинобол – одно из ведущих хозяйств Юрьев-Польского района Владимирской области и побеседовали с председателем - Маркиановым Сергеем Владимировичем.СправкаТрактор Ростсельмаш 2375 – это сельскохозяйственный колёсный трактор шарнирно-сочленённой конструкции. Он предназначен для больших объёмов работ, в том числе на сложных агрофонах, с современными высокопроизводительными широкозахватными орудиями. Эта универсально-пропашная машина шестого тягового класса подходит для средних и крупных агропроизводителей. Отличается экономичностью, простотой в обслуживании и надежностью.- Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, немного о Вашем хозяйстве. Каков профиль предприятия?- Основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание зерновых и кормовых культур. Незаменимыми помощниками во многих сельскохозяйственных работах являются энергонасыщенные тракторы. До 2023 года у нас не было опыта эксплуатации тракторов производства Ростсельмаш, хотя имеем в парке комбайны этого производителя. Потому, когда появилась необходимость приобретения мощной и производительной техники для обработки почвы, начали изучать мнения других сельхозпредприятий региона по трактору Ростсельмаш модели 2375. Анализировали многие моменты: надежность, стоимость эксплуатации, отзывы по работе сервисного центра. Оказалось, что в нашем регионе эти тракторы работают уже более 9 лет. Судя по той информации, что мы получили в итоге, трактор от Ростсельмаш нам подходил. Теперь могу смело сказать – решение нами было принято правильное.- Какие положительные стороны данной агромашины можете отметить?- Трактор способен производить работы с девяти - и одиннадцатикорпусным плугом, 11-метровой дисковой бороной, 13-метровым посевным комплексом, 14-метровым культиватором и т.д. Расчётная производительность этой сельхозмашины, в зависимости от используемого оборудования, составляет до 380 гектаров в сутки! Производительность на высоте. С дискованием, боронованием, обработкой почвы для предпосевных работ - со всем справляется очень достойно. Наше хозяйство обрабатывает посевные площади в 5 тысяч гектаров, агрофон непростой, но на Ростсельмаш 2375 можно положиться - машина надежная, простая в обслуживании, комфортная для механизатора. Серьезных поломок с этим помощником не случалось, а мелкая была оперативно устранена сервисной службой официального дилерского центра Ростсельмаш, который находится во Владимире.- Что говорит инженерная служба и механизатор?- Отмечают надежный тяговитый и неприхотливый двигатель. Спаренные колеса позволяют не особо обращать внимание на состояние почвы. Гидравлика держит также отменно, рабочие орудия заглубляет равномерно. Механизатору работать комфортно, у трактора удобная и крупная кабина, кресло на пневматической подушке, удобный руль, климат-контроль с фильтром очистки воздуха, хорошая герметизация и шумоизоляция. Мощность двигателя - 380 л. с., топливный бак объемом 871 литр дает возможность лишний раз не тратить время на дозаправку. Эта агромашина позволяет нам экономить топливо и человеческие ресурсы, что в конечном итоге влияет на себестоимость производимой нами сельхозпродукции. Отдельное внимание заслуживает система РСМ Агротроник. Это разработка производителя, которая устанавливается в базовой комплектации, сама говорит, например, когда нужно провести техническое обслуживание или что-то настроить. Этот трактор никогда не останется без дела, потому что предназначен для любого вида сельхозработ. В общем, еще раз повторюсь, наш осознанный выбор именно трактора Ростсельмаш 2375 был верным.Новинка электронных систем Ростсельмаш для тракторов.Весной текущего года компания Ростсельмаш вывела на российский рынок новый инновационный продукт, который значительно улучшает и оптимизирует процесс движения тракторов по полю.РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль с марта доступен для установки на тракторы 2000 серии. Перед выходом на рынок система прошла испытания и точную настройку на различных полевых работах: боронование, вспашка, посев и культивация. Корректная работа системы на машине Ростсельмаш 2375 подтверждена более чем 300 часами работ в холдинге «Урал Дон» Ростовской области.Система принимает на себя управление траекторией движения техники, а также осуществляет автоматические развороты. Устойчивая работа с высокоточными поправками обеспечивается базовой станцией RTK, сохраняя точность движения машины по заданной траектории до 2,5 см.Фактором, делающим новую систему автоуправления особенно интересной для аграриев, является снижение трудоемкости полевых операций до 60%. Благодаря ей значительно снижается количество пропусков и перекрытий, повышается топливная экономичность, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится гораздо эффективнее.Выгодное приобретениеПокупка энергонасыщенной техники обойдется отечественным сельхозпроизводителям дешевле благодаря дофинансированию федеральной Программы «1432». В программе участвуют тракторы серии Ростсельмаш 2000. В зависимости от модификации трактора от Ростсельмаш предоставляются преференции в размере до 15%, в т.ч. скидка по ППРФ «1432».Также приобрести тракторы производства Ростсельмаш можно, воспользовавшись акцией АО «Росагролизинг» «Трактор для своих» с максимально привлекательными условиями для аграриев: первоначальный взнос 0% на все тракторы, срок лизинга до 7 лет, отсрочка платежа по основному долгу до сентября 2024 года.Реклама. ООО «Технический центр «Ополье»