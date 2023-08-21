Ксения Бородина уверена, что сама знает, как воспитывать детей. В советах посторонних она не нуждается.

Ксения Бородина уверена, что сама знает, как воспитывать детей. В советах посторонних она не нуждается.Ксения Бородина любит делиться подробностями своей жизни с подписчиками в социальных сетях. Доходит до того, что ведущая затевает полемику со своими подписчиками.Недавно Бородина вступила в спор с поклонниками, которые считают, что она слишком многое разрешает свои детям. Дело в том, что звезда телестройки всегда уделяла особое внимание внешности. Судя по всему, Бородина воспитывает подобным образом и своих дочерей.14-летняя Маруся и семилетняя Теона уже активно пользуются дорогой косметикой, которую получают в подарок от мамы. Кроме того, девочки делают профессиональный маникюр с покрытием гель-лаком.Поклонники не остались равнодушны по отношению к этим фактам. Многие из комментаторов сошлись во мнении, что это в значительной степени вредно и не подходит детям.Бородина с такими умозаключениями не согласилась. "Ну разрешаю да, гель-лак. Ногти они красивые хотят, ухоженные, им маникюр делают, пусть будет это у детей, я им разрешаю. Вы можете своим не разрешать. Я вашим не делаю гель-лак, только своим", — цитирует ведущую Пятый канал.Ранее Ксения Бородина опубликовала новый снимок в социальной сети. Ксения сообщила, что посетила звездного стилиста Алеко Надиряна. Именно он сделал ей челку. "Не бойтесь экспериментировать. Ну и потом, Алеко умеет убеждать!", — подписала кадр Ксения.