С понедельника сферой бизнеса и туризма в регионе «рулит» Юлия Бояркина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев. Как сообщается на сайте Правительства области,

С понедельника сферой бизнеса и туризма в регионе «рулит» Юлия Бояркина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев. Как сообщается на сайте Правительства области, Юлия Бояркина родилась в 1980 году. Окончила Московский педагогический государственный университет и аспирантуру в этом же вузе. Хотя для региона она является «варягом», сферы бизнеса и туризма для неё не новы. Юлия