Всего с 14 по 20 августа в регионе произошло 40 аварий с пострадавшими. Трое, в том числе 1 ребенок погибли. 63 человека получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекторы

Всего с 14 по 20 августа в регионе произошло 40 аварий с пострадавшими. Трое, в том числе 1 ребенок погибли. 63 человека получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекторы зарегистрировали 255 происшествий с материальным ущербом. 79 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Без ДТП не обошлось и в выходные. В субботу около 15.00, в