В результате аварии в Камешковском районе один водитель погиб и двое пострадали. ДТП произошло ночью 18 августа у поворота на Давыдово. По данным дорожных полицейских, 76-летний водитель Рено

В результате аварии в Камешковском районе один водитель погиб и двое пострадали. ДТП произошло ночью 18 августа у поворота на Давыдово. По данным дорожных полицейских, 76-летний водитель Рено выехав на встречку, столкнулся с Киа, которую после откинуло в кювет. После этого, виновник аварии врезался в Форд. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель автомобиля