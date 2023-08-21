В Гусь-Хрустальном создают Школу креативных индустрий. Она появится на базе детской школы искусств имени Балакирева.

В Гусь-Хрустальном создают Школу креативных индустрий. Она появится на базе детской школы искусств имени Балакирева.В учреждении уже оборудованы студии электронной музыки, звукового дизайна, фото-видео производства, дизайна, анимации, VR и интерактивных технологий, модули цифрового производства. Осваивать программы здесь смогут более ста человек.Дополнительное образование можно будет получить бесплатно. Обучение рассчитано на два года.«Наша команда помогла сделать капитальный ремонт школы искусств. Благодаря федеральной программе "Комфортная городская среда", здесь прекрасно благоустроена территория. Когда я был на открытии обновленной ДШИ, гордость просто переполнила: в Гусь-Хрустальном появился современный храм искусства. А сейчас здесь откроют школу креатива. В нашем регионе такая школа открыта уже во Владимире. Она пользуется большой популярностью среди молодёжи. На днях появится в Гусь-Хрустальном. На очереди — в Муроме», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.