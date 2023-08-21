В деревне Истомино Камешковского района в заброшенный колодец провалился мужчина. Как сообщает областное формирование РОССОЮЗСПАСа, тревожный сигнал поступил в воскресенье. Дежурная

В деревне Истомино Камешковского района в заброшенный колодец провалился мужчина. Как сообщает областное формирование РОССОЮЗСПАСа, тревожный сигнал поступил в воскресенье. Дежурная смена отправилась на место происшествия, однако пострадавшего местные жители смогли вытащить еще до приезда спасателей. Известно, что упавшего в колодец осмотрели спасатели. Он был госпитализирован. Как мужчина 1975 года рождения угодил в старый колодец