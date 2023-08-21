В Коврове продолжается преображение сквера на улице Комсомольской. Кадрами работ делятся в...

В Коврове продолжается преображение сквера на улице Комсомольской.Кадрами работ делятся в пресс-службе администрации города.Первый этап реализовали ещё в прошлом году. Специалисты вымостили дорожки, установили скамейки и обеспечили отдыхающих интернетом. Появилась детская площадка. В этом году в парке обустроят уголок в честь ковровского поэта Юрия Синицына. ((фото в инж)) Там разместят декоративные скамейки с цитатами из его произведений.