В Коврове прокуратура добивается устранения нарушений в медицинском колледже В ходе проверки...

В Коврове прокуратура добивается устранения нарушений в медицинском колледжеВ ходе проверки образовательного учреждения «Ковровского медицинского колледжа» были выявлены многочисленные нарушения, а именно ненадлежащие условия обучения, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что директором колледжа заключались трудовые договоры с работниками, которые не предоставляли справок об отсутствии судимости, а также на момент проверки, у сотрудников учреждения отсутствовали сведения о прохождении ежегодного профилактического осмотра.Кроме того, на стенах и полах помещений и лестничных пролетов имелись повреждения на полах, на тротуаре перед входом в образовательную организацию зафиксированы трещины.Что касается пожарной безопасности: в подвальном помещении хранились горючие материалы, дверь эвакуационного выхода из подвала не открывалась без ключа, самозакрывающиеся двери в коридорах были открыты.В итоге, заместителем Ковровского городского прокурора директору ГПБОУ ВО «Ковровский медицинский колледж» внесено представление. Виновные лица привлечены к административной ответственности.Образовательным учреждением выявленные нарушение частично устранены.Обеспечение надлежащих условий обучения находится на контроле городской прокуратуры.Фото pxfuel.com