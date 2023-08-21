Отметят День знаний – и на выходные. 1 сентября – в этом году приходится на пятницу. Как сообщили в мэрии, в День знаний учащихся ждут торжественные линейки, а вот учебные занятия начнутся с

Отметят День знаний – и на выходные. 1 сентября – в этом году приходится на пятницу. Как сообщили в мэрии, в День знаний учащихся ждут торжественные линейки, а вот учебные занятия начнутся с понедельника, 4 сентября. Впервые в этом году в школу пойдут более 4500 владимирцев. Больше всего первоклассников в этом году примут школы №