Специалисты обустроят две игровые зоны.

Специалисты обустроят две игровые зоны.В рамках благоустройства участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда в порядок приведут 14 детских площадок. Четыре из них войдут в состав детского кластера с двумя игровыми зонами. Работы пройдут в 2023 году.Специалисты тщательно обследовали все детские площадки перед началом благоустройства. Шесть из них расположены со стороны Сухонской улицы, восемь – со стороны Олонецкого проезда."Некоторые обновляем полностью, где-то ремонтируем только покрытие, местами заменяем лишь отдельные элементы оборудования", – рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.По его словам, на части площадок уже уложили черновой слой резинового покрытия. На других в ближайшее время пройдут аналогичные работы.Детский кластер площадью более 2,7 тысячи квадратных метров будет состоять из четырех площадок разных размеров. Их соединят дорожками.В кластере установят карусели, качели, модульные арки, канатную дорогу, большую песочницу. Также оборудуют спортивно-игровой комплекс из пяти блоков.Недалеко от Новоосташковского моста реконструируют существующие детские площадки. В районе пересечения Сухонской улицы и проезда Шокальского подготовили основание для одной новой игровой зоны.Парк "Яуза" стал самым глобальным и уникальным проектом благоустройства в Москве за последние годы, ранее мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что парк объединяет зеленые пространства от МКАД до Ростокинского акведука.