В Петушках задержан ранее судимый местный житель, который угрожал убить свою жену. В отношении...

В Петушках задержан ранее судимый местный житель, который угрожал убить свою жену.В отношении 36-летнего ранее судимого жителя Петушков возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений по следующим статьям: "Угроза убийством" и "Незаконное хранение наркотических средств".Дознавателями установлено, что накануне в районный отдел полиции поступил звонок от жительницы Петушков. Женщина сообщила, что боится за свою жизнь. Пьяный супруг угрожает ей убийством ножом, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Первым к потерпевшей незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции. Он успокоил агрессивного мужчину и выяснил, что произошло.Дело обстояло следующим образом: женщина рассказала, что произошел семейный конфликт. Ее не устраивало, что муж постоянно выпивает и не хочет работать. В ответ на претензии мужчина начал оскорблять жену, после чего резко схватил со стола кухонный нож, стал угрожать убийством. Испугавшись, потерпевшая убежала и позвонила в полицию.Кроме того, оперуполномоченные полиции установили, что злоумышленник употребляет наркотики. Проведя обысковые мероприятия, обнаружили и изъяли более 20 граммов конопли и 17 граммов марихуаны.Фигурант не стал отрицать своей вины и раскаялся в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается.Фото pxfuel.com