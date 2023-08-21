ДТП с участием четырёх легковушек произошло в Александрове 20 августа. От удара одна из машин перевернулась. Инцидент случился вечером на Кольчугинской улице примерно в 11:40. По информации

ДТП с участием четырёх легковушек произошло в Александрове 20 августа. От удара одна из машин перевернулась. Инцидент случился вечером на Кольчугинской улице примерно в 11:40. По информации ГИБДД столкнулись Киа, Вольво, ФАВ и Нива Шевроле. Из-за сильного удара последняя опрокинулась на бок и оказалась зажатой между двумя другими машинами.Как сообщается в Госавтоинспекции, пострадавших нет. На