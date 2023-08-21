В селе Заречье Владимирской области можно познакомиться с творчеством мультипликаторов В...

В селе Заречье Владимирской области можно познакомиться с творчеством мультипликаторовВ Киржачском районе, в селе Заречье в доме Фабриканта Яшухина Московским музеем анимации организована выставка рисунков советского и российского художника-мультипликатора Леонида Шварцмана и режиссера-постановщика Инессы Ковалевской - создательницы известных мультфильмов "Бременские музыканты", "Повесть о попе и его работнике Балде", "Катерок" и другие.Художник - мультипликатор Леонид Шварцман жил и гостил здесь с 2001 года. Миссию по сохранению его творческого наследия и памяти о мультипликаторе взял на себя руководитель Киржачской типографии Евгений Федоров.Книга "Сказки мультяшки-2" написана под авторством Инессы Ковалевской, а иллюстрации к ней созданы Леонидом Шварцманом в возрасте ста лет.После публикации книги в Московском музее анимации ведется работа над экранизацией "Сказок мультяшек-2".Создание мультфильма - трудоемкая работа, которая может длиться целый год. Кирилл Поликарпов ломает стереотипы и знакомит с интерактивно-познавательным проектом Московского музея анимации. Мастер - шоу музея дают детям возможность создать авторский анимационный фильм всего в течение часа, а затем увидеть его на большом экране.- Кирилл Поликарпов-креативный директор Московского музея анимации. Радости детей - нет предела. но вы понимаете, что процесс съемки это как раз тот самый важный процесс, когда у ребенка рождается что-то невообразимое. Порыв творчества. В этот момент ребенка можно направить в нужное русло.В московском музее действует постоянная экспозиция - "Лабиринт анимации", где посетители могут познакомиться с творчеством отечественной и зарубежной мультипликации.Среди проектов музея - анимационная олимпиада "Пословицы и поговорки", которая, по словам организаторов, позволит приобщиться детям к национальной самобытной русской культуре.Киржачский край активно развивается и благоустраивается, реализуются проекты по восстановлению объектов культурного наследия и туристических уголков.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир".